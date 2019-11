Anaclerio: “Skov Olsen gioca come se fosse ancora nelle giovanili”

“Dipende da cosa si aspetta uno all’inizio dell’anno. E’ sbagliato pensare che non ci sarebbero stati problemi e che saremmo andati subito in Europa League. Ci sono una serie di motivi evidenti, tra cui i troppi infortunati, che pesano sulla classifica. Per me la normalità in questo momento è quella di star vicino alla squadra: non capisco il perché di tutte queste critiche. Non va tutto bene, ma bisogna moderare i toni: non sono d’accordo con tutta questa cattiveria gratuita. Ci vuole più spessore umano, in questo momento si vedono veramente le persone. Secondo me l’argomento Mihajlovic non si può toccare: la decisione della società è stata chiara fin dall’inizio. Mi fa schifo chi tocca questo argomento in maniera squallida”.

