Anaclerio: “Situazione preoccupante. Sembra che non sia stato cambiato l’allenatore”

"Situazione preoccupante. L'atteggiamento dei giocatori mi lascia perplesso, sembra che la società non abbia cambiato l'allenatore. Solitamente dopo un cambio di gestione qualcosa succede, non dico per quanto riguarda i risultati perchè ci vuole del tempo, parlo del morale dei giocatori, la squadra sembra sfiduciata e senza nuova linfa vitale. Anche se il Bologna, sulla carta, parrebbe più forte di quelle quattro squadre che rischiano la B, non bisogna scherzare col fuoco, perchè poi le stagioni si complicano e bisogna assolutamente cambiare la rotta al più presto. Sono seriamente preoccupato, occorre far qualcosa soprattutto nella testa dei giocatori perchè la squadra è spenta"