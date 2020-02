Anaclerio: “Siamo in emergenza da mesi. Contro il Genoa si è fatta sentire la pressione”

“E’ un anno che bene o male conviviamo con questa situazione di infortunati. La sconfitta di sabato è una di quelle che ti capita un paio di volte a stagione: il Genoa ha una rosa che non c’entra niente con la sua posizione in classifica. Sono altre le partite che ti fanno tornare a casa arrabbiato. Il risultato è pesante e inaspettato, ma alla fine è cambiato ben poco in classifica. Il Bologna non ha giocato con leggerezza perché sentiva la pressione: un fattore è sicuramente stato anche questo, perché essere a ridosso dell’Europa è diverso che galleggiare a metà classifica. Ho visto lo stesso Mihajlovic esagerato: ho avuto l’impressione che la squadra fosse eccessivamente carica, vedasi l’espulsione di Schouten”.

