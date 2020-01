Anaclerio: “Questo Bologna è ambizioso. Sabatini? Figura comunicativa che mancava”

“Il Bologna costruisce tanto, anche a Torino, e fa fatica a concretizzare. Poi ci sta perdere partite come queste. Dispiace, ma questo è il Bologna di adesso: veniamo puniti al primo errore e non riusciamo a castigare allo stesso modo gli avversari. Lo staff sta facendo un lavoro straordinario perché la squadra gioca bene, ma allora serve qualche individualità in più: per fare il salto di qualità servono giocatori migliori. Il Bologna ha fatto un’ottima partita su un pessimo terreno di gioco, indecente per la Serie A. Sabatini? Si è arrabbiato con qualche giornalista: giustamente protegge i suoi giocatori, soprattutto i più giovani. Finalmente Sabatini si prende le sue responsabilità, anche e soprattutto in termini di mercato: questa era la figura comunicativa che ci mancava, mi piace che quando intervenga non dica delle banalità. Ora il Bologna è diventata una società ambiziosa”.

