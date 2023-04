Anaclerio: “Queste punti contro le big non sono più una casualità”

Al goal di Riccardo Orsolini risponde il tiro al volo di Arkadiusz Mili k. Al Dall'Ara il Bologna pareggia contro la Juventus, in una partita tutto sommato equilibrata. A commentare la prestazione dei rossoblù è Pepé Anaclerio per Solo Calcio, trasmissione su èTV Rete7:

"Mi è sembrata una partita tutto sommata corretta, con un risultato che rispecchia quanto visto in campo. Penso che si possa dire anche che Sozza abbia arbitrato bene, non si è fatto notare e questo significa che ha diretto bene la gara. Sul risultato dico che il Bologna è diventato una squadra seria, che non fa di questi buoni risultati un'eccezionalità bensì una conseguenza del buon percorso intrapreso quest'anno. Adesso sarà importante scendere in campo con la stessa mentalità anche con le squadre inferiori, almeno sulla carta. Non bisogna ripetere quanto visto a Verona".