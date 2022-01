Anaclerio: “Partita che non si doveva giocare. I ragazzi meritano un applauso”

Il commento di Pepè Anaclerio

"Oggi è dura. Si tratta di una sconfitta che fa male. Il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. L'errore di Skorupski nel finale putroppo pesa, anche se, vista l'emergenza ed il cuore che i giocatori hanno messo in campo, faccio fatica a dare delle colpe. Voglio invece applaudire i ragazzi per il coraggio dopo il periodo difficile che hanno recentemente vissuto. C'è molto rammarico: una partita che in condizioni normali si poteva vincere, invece si torna a casa con zero punti. Questa partita non si doveva giocare. Mihajlovic? E' stato bravissimo in conferenza stampa, è giusto che abbia esternato i suoi pensieri"