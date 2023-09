Anaclerio: “Non si capisce perchè l’arbitro abbia annullato il gol di Ferguson”

"Arbitro? E' difficile parlare di calcio giocato, perchè si parla di episodi contro che non ti fanno vincere le partite. Non si capisce perchè l'arbitro abbia annullato il gol a Ferguson. Si tratta di un'altra ingiustizia dopo il rigore negato contro la Juventus per poi non parlare della partita contro il Napoli. Quattro punti in meno che pesano e oggi anche un giocatore importantissimo espulso. Il Bologna gioca bene, ma quando capitano (spesso) questi episodi ti innervosisci e rischi anche di perdere. Nonostante tutto la squadra rimane solida e riesce a portare a casa un punto. L'episodio di oggi è clamoroso: gol annullato sul niente"