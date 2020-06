Anaclerio: “Mihajlovic garanzia per il Bologna. Sono curioso di vedere Denswil”

Intervenuto a Sportoday su Rete 7, l’ex rossoblù Pepé Anaclerio ha detto la sua su quelle che potranno essere le scelte di Sinisa Mihajlovic alla ripartenza

“Barrow prima punta? Qui non l’ha mai fatta, pensavamo lo avessero preso per dare fiato a Palacio ma fino a qui ha giocato esterno, complice l’infortunio di Sansone. Credo che Mihajlovic guarderà molto alla condizione fisica per la formazione della prima partita perché non tutti vanno in forma subito. Ad ogni modo credo che una idea Sinisa ce l’abbia già. Difesa? Con Bani squalificato direi che giocheranno Tomiyasu, Danilo, Denswil e Dijks“.