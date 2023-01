Anaclerio: “L’ottavo posto deve essere l’obiettivo stagionale”

"Ottima partita, vittoria netta per il Bologna. Non è stato così semplice però è stata una gran vittoria meritata. Migliore? Per me Zirkzee per tutto il lavoro che ha fatto, Orsolini per la continuità nelle prestazioni, Dominguez è entrato in campo benissimo, ma secondo me tutti oltre la sufficienza. Cambiaso? Mi viene dire era ora, oggi ha giocato bene e sono contento per il ragazzo speriamo continui così. La classifica è bella perchè ti lascia prospettive per il futuro, l'ottavo posto deve essere l'obiettivo e bisogna crederci"