Anaclerio: “Le sostituzioni di Motta hanno cambiato la partita. Orsolini?…”

"Primo tempo molto bene, bravo il Bologna a rimanere in partita contro ad una grande squadra come l'Atalanta, però i cambi hanno letteralmente cambiato la partita nel secondo tempo. L'intesa fra Orsolini e Zirkzee è fantastica, grandissima qualità fra tutti i giocatori allenati da Thiago Motta che hanno sempre dato l'impressione di dominare la partita. Orsolini? Farà sempre discutere come tutti giocatori di talento, ma è un giocatore che si assume sempre le proprie responsabilità"