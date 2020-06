Anaclerio: “L’arbitro ha inciso, il rigore non c’era”

Resta il digiuno rossoblù contro la Juve, la vittoria manca da 22 anni: stasera Ronaldo e Dybala hanno condannato il Bologna alla sconfitta al ritorno in campo dopo la pandemia. Il commento alla partita di Pepè Anaclerio dagli studi di E’Tv:

“Per me tutto sommato è stata una partita positiva – ha affermato – Non siamo riusciti a tirare in porta, non abbiamo avuto tante occasioni ma la partita è stata equilibrata nonostante la Juventus avesse più gamba. Poi il rigore ha cambiato le carte in tavola e per me non c’era. Lì la squadra di Sarri ha preso fiducia”.