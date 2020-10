Al termine della vittoria del Bologna, in Coppa Italia per 2-0 contro la Reggina, Pepè Anaclerio ha commentato così la prestazione dei rossoblù a Solo Calcio:

“È stata la partita che mi aspettavo. Tanta fatica nel primo tempo perchè molti giocatori venivano chiamati in causa per la prima volta e non avevano mai giocato insieme. Nel secondo tempo sono poi subentrati i titolari che hanno cambiato la partita”.