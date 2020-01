Anaclerio: “La classifica rimane ottima, grande gol di Orsolini”

“Partita non bellissima, ma finale clamoroso. Il gioco è stato molto spezzettato, anche se il Bologna ha comunque provato di fare il suo gioco. Tutto si è complicato al gran gol di Benassi, ma poi i cambi hanno dato una spinta in più: bravissimo Santander. Mihajlovic ha capito che solo una giocata poteva rimettere in piedi la partita, quindi ha lasciato in campo tutta la qualità possibile. E’ difficile giocare contro una Fiorentina che gioca in questa maniera. Quel punto vale la vittoria, siamo venuti via dallo stadio godendo. La classifica rimane ottima, il morale è alto. L’arbitro? Si fischia troppo, qualche decisione ha lasciato un po’ a desiderare”.

