Anaclerio: “Il livello della rosa si è alzato, entra un ragazzo e ti risolve la partita”

"Vittoria sofferta. Partita complicata perchè il Cagliari è una squadra che si chiude e non ti fa giocare. La vittoria è comunque più che meritata per gli uomini di Thiago Motta. Migliori? Zirkzee è stato decisivo, un buonissima prestazione. Anche se vorrei rimarcare la compattezza di squadra da parte del Bologna: nonostante lo svantaggio ha continuato a macinare gioco e alla fine l'ha portata a casa. Le statistiche a favore del Bologna non mentono mai, i rossobù hanno dominato la gara, ma anche grazie al Cagliari è stata veramente dura. Kristiansen? Molto bene, ma bisogna dire che tutti i nuovi acquisti hanno fatto bene. Il Bologna è una squadra che ha cambiato tanto, i giocatori appena arrivati dovranno abituarsi alla Serie A, ma le premesse sembrano buone. La mentalità del Bologna di Motta è quella di provare sempre a giocare, sia a Torino con la Juve che in casa contro il Calgliari. Il livello si è alzato, e la riprova è un giovane come Fabbian che entra e ti risolve la partita"