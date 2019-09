Anaclerio: “Il Brescia la più attrezzata tra le neopromosse, serve attenzione”

Intervistato da Radio 1909, Giuseppe Anaclerio ha parlato delle insidie che aspettano il Bologna nella trasferta di Brescia: “Contro il Brescia le insidie di partenza sono sempre le stesse. Il Bologna è tecnicamente superiore, però Verona insegna. Il Brescia tra le neopromosse è secondo me la più attrezzata. Il campo è molto caldo. L’avversario non va sottovalutato, ha dimostrato di giocare bene, ha vinto a Cagliari e ha lottato a Milano. Oggi il Bologna fa sempre la propria partita a prescindere dall’avversario, quindi non sono preoccupato.”

