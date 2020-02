Ospite ai microfoni di Radio 1909, Giuseppe Anaclerio ha parlato di Sinisa Mihajlovic e della sua presenza o meno a Roma: “Chissà che Sinisa non ci possa fare una nuova sorpresa stasera presentandosi all’Olimpico. È il tipo di persona capace di farlo. Mi sento però di dire al buon Mihajlovic di pensare prima alla salute. Per natura e per carattere le sfide lo esaltano, ma la salute è troppo più importante del resto”.

