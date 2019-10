“Il Bologna non si può permettere un centravanti da 20 gol a stagione. Io non so chi possiamo prendere di superiore a quelli che abbiamo. E’ un ruolo che costa tanto. Inglese e Kouamé, ovvero i nomi di questa estate, non credo siano superiori ai tre che abbiamo. In più Sinisa fa molte rotazioni, se giochi poco non segni. Dobbiamo sperare che giovani come Orsolini e Skov Olsen sopperiscano in termini di gol.”

Scheda 1 di 5