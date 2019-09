“Il Bologna deve imparare che le partite si sviluppano in altra maniera, il Bologna è cascato nel tranello dell’Udinese. Per giocare bene si deve essere in due. Il Bologna male, sia nel primo tempo che nel secondo, non c’è stato un giocatore oggi che ha fatto bene. Oggi peggio di Verona, è la prima volta che mi annoio a vedere il Bologna da quando c’è Mihajlovic.”

