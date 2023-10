Anaclerio: “Grande Bologna. Ci siamo ripresi quello che ci hanno tolto”

"Bellisimo Bologna e bellissimo risultato. Ma non scontato, perchè l'Empoli è stato pericoloso ed è venuto qui al Dall'Ara a giocarsela crando alcune occasioni pericolose. Il Bologna di oggi ha lasciato stranamente agli avversari occasioni, ma ne ha crate tantissime, dunque un Bologna agli opposti di quello che abbiamo visto fino ad ora. Classifica? Ci siamo ripresi quello che ci hanno tolto immeritatamente, potremmo avere qualche punto in più ma oramai è acqua passata e godiamoci questa vittoria. Difesa? Skorupski sta giocando molto bene e sta parando bene, anche oggi la solidità difensiva della squadra, nonostante alcune occasioni per l'Empoli, si è confermata non prendendo gol. Oggi l'atmosfera del Dall'Ara è magica e la squadra e lo staff se lo merita"