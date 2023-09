Anaclerio: “Decisioni a favore del Napoli prese troppo velocemente dall’arbitro”

"L'arbitro? Le decisioni a favore della grande squadra le ha prese troppo velocemente, non mi è piaciuto per niente. Negli episodi a favore del Bologna, al contrario, ci pensava troppo, forse troppo. I fischi del Dall'Ara nei suoi confronti sono meritati. Un punto meritato, il Bologna ha fatto un grande match, nel primo tempo più attendista e poi nella ripresa ci ha provato. Il migliore? Zirkzee è un giocatore meraviglioso, dotato di una grande tecnica, ma De Silvestri ha fatto una grande gara effettuando tante chiusure fondamentali. La difesa in generale si è comportata molto bene. Motta? Ha letto benissimo la partita e il Bologna ha fatto una grande gara. Il pareggio di oggi ci sta e considerando le grandi squadre che abbiamo incrociato i 6 punti in classifica sono pesanti e le premesse sono ottime. Saelemaekers? Ancora indietro di condizione, ma potrà aiutare molto"