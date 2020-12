Anaclerio: “Credo che Mihajlovic sia sincero e non cambierà modulo. Su Sansone…”

Nella prima edizione di Sportoday è intervenuto Pepè Anaclerio che ha commentato le parole di Mihajlovic in conferenza stampa e ha parlato del Bologna che sarà impegnato domani sera contro l’Inter. Ecco le sue dichiarazioni:

“Sinisa lancia un messaggio in modo che chi deve capire, capisca. Credo che lui sia sincero e non cambierà modulo dall’inizio. Il nostro modulo è perfetto per accoppiarci contro l’Inter. Medel con il modulo classico rimarrebbe fuori ed ecco perché si potrebbe cambiare, è più facile lasciare fuori Sansone che Medel”.