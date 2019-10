Anaclerio: “Con Svanberg assetto ideale. Denswil è il titolare”

Intervistato da Radio 1909, Giuseppe Anaclerio ha parlato delle possibili scelte di formazione del Bologna: “Credo che il modulo del Bologna sia perfetto per andare ad aggredire la Juventus. Si formano delle coppie in campo e io punterei su Svanberg, che ha il vantaggio fisico su Pjanic. Se la squadra dovesse andare a prendere la Juventus nella sua metà campo, sceglierei lo svedese. Se invece schieri Schouten mi immagino solo una pressione più leggera da parte dell’attaccante. Con il terzetto Soriano-Svanberg-Poli, andresti ad aggredire molto bene il trio di centrocampo della Juventus, cercando di soffocare la manovra sul nascere. Come ha già fatto Svanberg con Leiva contro la Lazio.”

