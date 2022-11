Anaclerio: “Complimenti a tutti, ma soprattutto a Motta che al suo arrivo non furono proprio rose e fiori”

"All'arrivo di Thiago Motta era impensabile presupporre un Bologna al decimo posto prima della sosta. I risultati sono arrivati col gioco e col metodo dell'allenatore. Complimenti a tutti, ma soprattutto al Mister che, come sappiamo, al suo arrivo non sono state tutte rose e fiori. Oggi sta coinvolgendo tutta la squadra sia con le parole sia con i fatti. Migliore? Oggi è difficile, hanno giocato tutti bene, ma mi viene da premiare Soriano perchè da professionista esemplare, quando si è dovuto far da parte, non ha mai detto nulla".