Anaclerio: “Classifica meritata per il Bologna. L’unico limite di questa squadra..”

"Il Bologna sul 2 a 0 ha sbagliato pensando di aver già portato a casa la vittoria. Ma i rossoblù sono una squadra molto giovane. Non è un caso che la gestione della gara in certe circostanze venga meno. La squadra di Thiago Motta sta diventando una bella squadra per come gioca, l'unico limite è che dovrebbe concretizzare di più le occasioni che crea. Classifica? Oggi abbiamo fatto un bel balzo in avanti, classifica meritata. Ai ragazzi va fatto un grande applauso così come anche all'allenatore. Pubblico? L'atmosfera del Dall'Ara è meravigliosa, oggi era importante vincere per dare continuità a questa euforia collettiva"