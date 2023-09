Anaclerio: “Brutta partita, ma alla fine il punto ci sta. Ci vorrà un po’ di tempo per trovare l’amalgama”

"Brutta partita, ma pareggio giusto alla fine. Montipò migliore in campo. Il Bologna oggi non ha giocato bene come nelle scorse partite, merito ovviamente anche del Verona. Primo tempo complicato nel secondo tempo meglio. Alla fine il punto va bene, il Bologna è una squadra ancora in rodaggio: oggi Freuler ha giocato per la prima volta. Motta non è un tecnico che si accontenta, pretende e vuole giocare a calcio bene. Ci vorrà un po' di tempo per trovare l'amalgama. Il Bologna oggi non è riuscito a fare la partita che ci aspettavamo. Le aspettative della squadra rossoblù si sono alzate, un tempo lo avremmo preso con gioia un punto, oggi un po' meno, ma questo è un bene"