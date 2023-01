Anaclerio: “Bologna poco concreto. I cambi hanno fatto la differenza”

"Nel primo tempo meglio il Bologna, nel secondo tempo meglio l'Atalanta. I rossoblù non hanno concretizzato al massimo, facendo un solo gol, mentre l'Atalanta non ha fatto lo stesso; con tre tiri in porta ha fatto due gol" - le parole dell'ex rossoblù. "Peccato per la brutta sconfitta ma il Bologna deve cominciare a giocare le partite a pieno perché oggi non è bastato giocare un'ottima prima frazione. Contro le squadre come l'Atalanta contano i cambi, infatti loro l'hanno ribaltata grazie a quelli. Gasperini è stato bravo a inserire Boga e Zappacosta; la panchina ha fatto la differenza. I giocatori nerazzurri che sono entrati sarebbero tutti titolari nelle squadre di Serie A alla portata del Bologna. Purtroppo oggi Thiago Motta non aveva molto a disposizione per poter cambiare a gara in corso. Poteva subentrare Raimondo ma non penso che sarebbe cambiato molto".