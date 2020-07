Anaclerio: “Bologna più forte delle decisioni arbitrali. Rigore parato la svolta”

Intervenuto su è-tv nel post-partita di Bologna-Inter, Giuseppe Anaclerio ha commentato la prestazione dei rossoblu. L’ex centrocampista di Serie A ha analizzato la prestazione degli emiliani partendo dal match, discutendo delle prestazioni dei protagonisti in campo. Ecco le parole dell’ex giocatore del Bologna.

“Quella di oggi è stata una grande impresa sportiva. Il Bologna è stato più forte delle decisioni arbitrali. L’espulsione di Soriano è quantomeno dubbia e secondo me manca un rosso a Brozovic nei primi minuti. Mihajlovic ha creato nel Bologna una mentalità straordinaria: tutti quelli che entrano, giovani o veterani, danno il 110% per tutti i minuti che restano in campo. Il Bologna ha vinto con merito nonostante l’uomo in meno. Skorupski è stato decisivo parando il rigore. Dominguez ha avuto una crescita impressionante nel secondo tempo e l’assist è la ciliegina sulla torta. Oltre alla vittoria in sé ci sono tanti motivi per cui essere felici oggi. La crescita fisica della squadra nel secondo tempo è impressionante e più andiamo avanti, più la condizione può migliorare ulteriormente”.