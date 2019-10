Anaclerio: “Aggredire gli avversari è il segreto per vincere i big match”

Intervistato da Radio 1909, l’ex giocatore Giuseppe Anaclerio ha parlato della parata di leggende di mercoledì sera: “È stata una serata davvero divertente. Mi è dispiaciuto on giocare, e non solo a me. Però hanno fatto bene a scegliere giocatori che potessero reggere l’impatto dell’incontro. È stato davvero bello vedere tutte le generazioni del Bologna insieme. Io ho capito solo adesso della fortuna che ho avuto a giocare per questa squadra. Penso che i ragazzi del Bfc capiranno più avanti di quello di cui fanno parte. A Bologna si sta costruendo qualcosa di importante, si sta mettendo su una vera famiglia. Siamo stati tutti davvero bene. Il videomessaggio di Mihajlovic: meraviglioso.”

Scheda 1 di 5