Anaclerio: “Vittoria dominante. Orsolini? E’ fatto così, prendere o lasciare. Io prendo…”

"È stata una vittoria dominante, schiacciante. Sono curioso di vedere da quant'è che il Bologna non vincenva per 5-0 in trasferta. Per certi versi, è una vittoria sorprendente: non era un momento felice per noi, loro si giocavano la salvezza. Una nota negativa? L'espulsione di Orsolini. Salterà il Napoli, purtroppo. Ma Riccardo è così, prendere o lasciare. Noi lo conosciamo e io me lo prendo per tutta la vita. Ha segnato undici goal, una cosa incredibile. Poi c'è la questione Arnautovic: oggi molto positivo. È importante averlo recuperato, seppur manchino solo due gare. Ha fatto una grande partita, impreziosita dal goal che ha segnato – per nulla semplice. La vittoria di oggi non va sminuita, perché la Cremonese non era retrocessa. Anzi, con una vittoria avrebbe continuato a sperare nella salvezza. Oggi è andato tutto bene, ne va dato merito e atto al Bologna".