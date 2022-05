Amey: “Una grande emozione”

Debutto da titolare per il classe 2005 Wisdom Amey schierato oggi a Marassi nell’ultima di campionato del Bologna. Sinisa Mihajlovic lo lanciò l’anno scorso per qualche minuto, sempre contro il Genoa, e quest’anno gli ha dato...

"E' una grande gioia per me aver esordito da titolare con il Bologna - le sue parole a Dazn - C'era la mia famiglia qui, mi è bastato vedere le loro facce per capire quanto fossero contenti. Mihajlovic? Devo tantissimo a lui, ha sempre cercato di darmi fiducia. Ringrazio la mia famiglia e il responsabile del settore giovanile Corazza".