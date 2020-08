Allenatore Primavera, spuntano le ipotesi Zauri e Corradi

Continua la ricerca del Bologna per un allenatore della Primavera. Dopo l’addio di Troise, direzione Mantova, i rossoblu starebbero cercando un tecnico per guidare i propri ragazzini durante la prossima stagione. Al momento regge la candidatura di Vigiani, allenatore dell’Under 17 che verrebbe quindi promosso in Primavera, ma secondo la Gazzetta dello Sport altri nomi si sarebbero aggiunti alla rosa dei candidati.

Il primo nome varato dalla dirigenza rossoblu era quello di Gilardino, ma l’ex bomber sembra destinato a confermare la propria permanenza sulla panchina della Pro Vercelli. I nomi di oggi invece portano a due ex Lazio. Il primo è Luciano Zauri, che dopo l’esperienza a Pescara, sia alla guida della Primavera, che della prima squadra, potrebbe ora migrare verso Bologna. L’alternativa è Bernardo Corradi, attualmente mister della Nazionale Under 17. Un profilo che Saputo conosce bene, avendolo avuto a Montreal come giocatore.