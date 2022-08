Allenamento mattutino a Casteldebole

Nella giornata di oggi i rossoblù si alleneranno al centro tecnico di Casteldebole con una seduta in programma alle ore 10 a porte chiuse.

Si tratta di un ritorno a casa per la squadra di Mihajlovic, che ieri ha fatto uno strappo alla regola e ha deciso di allenarsi allo stadio Renato Dall'Ara: la seduta serale in preparazione a Bologna-Cosenza ha visto la squadra svolgere attivazione atletica e una partitella in famiglia undici contro undici sotto lo sguardo di Sinisa Mihajlovic. Lo riporta il sito ufficiale del Bologna.