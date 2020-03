Alino Diamanti: “Appena finita l’emergenza torno a Bologna”

Alino Diamanti si è ritagliato un ruolo da protagonista nel calcio australiano, vive a Melbourne ma un occhio all’Italia lo getta sempre. Soprattutto ora, con l’emergenza coronavirus in atto:

“Guardo tre o quattro telegiornali italiani al giorno – ha ammesso Diamanti al Carlino – Per me è un dolore vedere tutto questo e non si scherza con questo virus, va rispettato. Qui in Australia? Sembra l’Italia di due settimane fa, c’è poca consapevolezza del rischio. Hanno chiuso la scuola di mio figlio per una positività, fanno lezione da casa”.