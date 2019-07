Alberto Tomba: “Un forte abbraccio a Mihajlovic”

L’ex campione del mondo di sci alpino Alberto Tomba ha voluto far sentire la propria vicinanza nei confronti dell’allenatore rossoblù Sinisa Mihajlovic, tramite un messaggio:

“Gli ho mandato un forte abbraccio – spiega Tomba – Mi risponderà a breve e vi saprò dire. Sinisa ha caricato molto il Bologna, dalle ultime posizioni è arrivato a metà classifica. È stato grandioso”. L’ex azzurro di sci, che non ha mai nascosto la sua grande passione per i colori rossoblù, si è detto “costernato” per quello che è successo al tecnico serbo. Sempre Alberto Tomba ha voluto infine sottolineare la sua amicizia con Mihajlovic: “Ci siamo conosciuti ad un evento. Due mesi fa abbiamo cenato insieme. L’ultima volta che l’ho sentito è stato poco tempo fa”.