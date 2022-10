‘Al mi Lìber’, ricordi di Pietro Genovesi capitano rossoblù: oggi al Teatro Mazzacorati

Il volume è curato da Adriano Bacchi Lazzari, Lamberto Bertozzi e Giuliano Musi. Nel corso della presentazione ci saranno le letture di Daniela Airoldi. Genovesi ha giocato in carriera oltre 250 partite con la maglia del Bologna e successivamente lo ha allenato negli anni '30 e '40. Appuntamento a Teatro Mazzacorati alle ore 17 in via Toscana 19.