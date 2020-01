Nel weekend ritornerà in Italia dopo le feste natalizie anche Rocco Commisso.

Il proprietario della Fiorentina dovrebbe sbarcare domenica sera e lunedì sarà al Dall’Ara per il derby dell’Appennino contro il Bologna. Sarà la prima di Beppe Iachini come allenatore viola. Proprio su questo ha parlato il direttore generale della Fiorentina Joe Barone: “Con Iachini si lavora in maniera più intensa in allenamento. Commisso? Sarà presente a Bologna”.