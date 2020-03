Al consiglio federale straordinario la decisione sulla sospensione del campionato

Domani verranno decise le sorti del campionato per effetto della nota emergenza Coronavirus. E’ in programma a Roma una riunione che vedrà riunito il consiglio federale straordinario per discutere riguardo la possibile sospensione dei campionati.

L’ipotesi più accreditata è quella della sospensione del campionato fino alla scadenza del decreto, troppe infatti le polemiche nelle ultime settimane. La lega calcio però non sembra essere d’accordo, se da una parte vi è infatti l’idea di sospendere il campionato dall’altra vi è la voglia di continuare a porte chiuse.

Significativo anche il contatto della Federcalcio con l’UEFA, la richiesta è quella di poter avere qualche giorno in più per permettere la conclusione del campionato con il sacrificio della Coppa Italia, ipotesi difficile ma che resta comunque percorribile.

Fonte: Corriere della Sera