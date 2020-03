Aitini: “Anche l’Esercito per controllare le strade. Maggiori sanzioni amministrative”

Intervistato da Sport Today, l’assessore comunale per la protezione civile, Alberto Aitini, ha discusso dei dati odierni riguardanti il contagio da Coronavirus: “I dati di oggi sono incoraggianti anche se non si può parlare ancora di dati postivi. I decessi sono ancora troppi. Non possiamo abbassare la guardia. Non tutti hanno capito la gravità di quello che stiamo vivendo in questo momento. Questo weekend infatti abbiamo purtroppo constatato diverse persone in giro senza una motivazione adeguata. L’attenzione di tutti aiuterà tutti ad uscire quanto prima da questa crisi”.

