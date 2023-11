Air Lollo, ecco la linea di felpe di De Silvestri a scopo benefico

Il gol contro il Frosinone, di testa e da fuori area, immortalato in un disegno e stampato per una linea di felpe e magliette..

Nasce Air Lollo, la linea targata Lorenzo De Silvestri in collaborazione con Berna Italia e Korner 20, il tutto a scopo benefico per sostenere la Fondazione Sant'Orsola di Bologna per la ricerca contro il cancro.