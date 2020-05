Ag. Orsolini: “Penso che il Bologna tenterà di trattenerlo”

Intervistato da Tuttosport, Donato di Campli, agente tra gli altri di Riccardo Orsolini, ha parlato proprio del suo assistito in maglia rossoblu. L’agente è convinto che il giocatore non si separerà dai rossoblu nella prossima sessione di mercato, complice il sicuro mercato al ribasso. Ecco le sue parole.

“Sono molto orgoglioso di avere un ragazzo come lui tra i miei assistiti. Ha la testa sulle spalle e nessun grillo in testa. È vero che nel suo ruolo è tutto più difficile, ma facciamogli fare la sua carriera e vedrete. Io penso che i club proprietari di giocatori come lui, Chiesa, Castrovilli e Tonali, nel prossimo mercato proveranno a trattenerli. I prezzi saranno ribassati e ci sarà un grande attendismo. Non converrebbe vendere adesso”.