Ag. Barrow: “Sarà l’anno della verità. Extracomunitari? Serve togliere limiti”

Pochi giocatori sono arrivati dall’Africa in questa sessione di mercato. In Serie A solo un giocatore da quel continente è sbarcato in Italia, causa anche dei regolamenti e delle restrizioni sugli extracomunitari. Di questo e di Musa Barrow ha parlato Luigi Sorrentino, proprio agente dell’attaccante del Bologna.

“Il problema principale è che ci sono pochi posti per gli extra – ha affermato – Devi aver fortuna e trovare l’incastro giusto ma sarebbe meglio togliere certi limiti che in Francia e Germania non ci sono. Così si finisce per pagare di più i giocatori comunitari”.