Adani duro sul Bologna: “Ha disonorato il calcio”

Molto duro Daniele Adani sul match di domenica sera tra Juventus e Bologna . Nel corso di Bobo Tv, l'ex difensore dell'Inter ha parlato della possibile rinascita Juve dopo la vittoria sui rossoblù. Ma sono stati usati toni molto duri per la prestazione della squadra ospite:

"La Juve si ritrova quando gioca con cinismo e cattiveria facendo la partita nella metà campo avversaria - le sue parole riportate da Tmw - Allegri è stato umile ed è stata una vittoria fondamentale per rimanere credibili. La partita non è mai stata in discussione. Il Bologna, però, è stato vergognoso. Ha disonorato il calcio".