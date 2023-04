Ad arbitrare Atalanta-Bologna sarà un arbitro esperto

Per la super sfida pre pasquale il Bologna andrà a visitare l'Atalanta a Bergamo. Sarà una partita difficile con alcuni incroci dal sapore del passato, da Orsolini a Sartori. Ad arbitrare il match sarà Daniele Orsato, alla terza designazione rossoblù in questo campionato e alla seconda assoluta in un Atalanta-Bologna. A coadiuvare Orsato saranno gli assistenti Preti e Affatato, al Var ci saranno Massa e Maggioni.