Mancano 10 giorni alla chiusura del mercato e l’agente di Mbaye, Beppe Accardi, ha parlato del terzino rossoblù a TuttoMercatoWeb:

“Se arrivasse una chiamata da Nicola per Mbaye? Nicola lo ha lanciato e lo ha fatto diventare grande, c’è un rapporto importante e una sua chiamata ovviamente verrebbe presa in considerazione. Per quanto riguarda il futuro di Mbaye in generale, valutiamo tutte le situazioni e prenderemmo in considerazione l’idea di trovare più spazio”.