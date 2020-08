Accardi (ag. Mbaye): “Valuteremo ogni proposta”

Il futuro di Ibrahima Mbaye potrebbe non essere sotto le Due Torri. L’arrivo al Bologna di Lorenzo De Silvestri toglie ulteriore spazio al terzino destro senegalese, che già lo scorso anno ne aveva poco essendo chiuso dal sorprendente Tomiyasu. Per questa nell’aria continua a balenare un’idea di una sua cessione.

Ne ha parlato ai microfoni di TMW il suo procuratore, Beppe Accardi, che ha confermato la volontà del suo assistito di guardarsi attorno in cerca di una nuova sistemazione: “Mbaye resterà al Bologna? Stiamo valutando delle ipotesi. Se arrivasse un’occasione potremmo valutarla, vediamo”. In poche parole questo significa che l’intenzione di Mbaye è quella di salutare il capoluogo emiliano, ma al momento le richieste per lui latitano. Le prossime settimane potrebbero essere decisive in questo senso: ogni proposta verrà presa in considerazione.