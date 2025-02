A1 Bologna-Sassuolo: due ex rossoblù in Serie B

Il primo, Kevin Bonifazi , ha indossato rossoblù per due stagioni e mezzo tra il 2021 e il 2023 . Con l'inizio del 2024 coincide l'inizio dei prestiti per il difensore, esperienza prima al Frosinone poi al Lecce ; dopo le due campagne poco fortunate con i club di A, ora è stato deciso per la soluzione in prestito al Sassuolo in Serie B . L'obiettivo è quello della promozione.

Per Simone Verdi - in rossoblù dall'estate 2016 a quella del 2018 - la strada non ripassa da Bologna. Dopo essere esploso in terra felsinea l'esterno venne ceduto al Napoli per 25 milioni di euro, ma non riuscì a convincere a pieno la squadra partenopea. Tante esperienze in A per Verdi tra Torino, Salernitana e Verona. Poi il Como in Serie B e la promozione, dove l'esterno d'attacco ha contribuito alla causa dei Lariani con diversi gol e assist. Quest'anno sta faticando nella massima competizione, motivo per cui Fabregas ha deciso di concedergli un prestito al Sassuolo; nonostante l'affetto Simone Verdi non ripasserà per Bologna.