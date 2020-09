Serie A – Quando la riapertura degli stadi? In Germania invece…

Per la parziale riapertura degli stadi si attendono le considerazioni degli scienziati in merito alla curva epidemiologica dopo il ritorno a scuola degli studenti. Bisognerà attendere i canonici 15 giorni e si potrà avere una risposta tra il 29 e il 30 settembre. La speranza è quella di riaprire gli stadi la 4ª giornata di campionato con il derby di Milano a fare da apripista il 17 ottobre. La presenza prevista sarà di 26 mila spettatori, cioè un terzo della capienza totale come richiesto dal piano della Lega.

Intanto, in Germania, il governo tedesco ha già dato il “via libera” alla Bundesliga con il 20% di tifosi sugli spalti.

In Italia tutto dipenderà dalla scuola, se il risultato sarà positivo, la riapertura degli stadi potrà essere una conseguenza naturale.

Fonte – Cor Sport.