A Mihajlovic il premio ‘Menarini’

Mihajlovic verrà premiato stasera

Stasera l'allenatore serbo sarà premiato a Castiglion Fiorentino con il premio 'Menarini', categoria 'Sport e salute' nell’ambito del Riconoscimento Internazionale Fair Play Menarini, una grande occasione per condividere i principi che rappresentano la vera essenza dello sport. Premiati assieme a Mihajlovic anche Marco Tardelli e Hansi Muller, scelti per il Premio speciale Paolo Rossi “Modello per i giovani”, e l’ex arbitro Pierluigi Collina per il Premio “Energia e cuore”.