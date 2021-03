A Cagliari per un successo che manca dal 2013, ma il Bologna segna di più

Domani sera alla Sardegna Arena alle ore 20.45, Cagliari e Bologna si affronteranno per la venticinquesima giornata di Serie A. 10 punti separano le due formazioni in classifica, con i sardi che si trovano ancora al terzultimo posto nonostante la vittoria di Crotone, mentre i rossoblù navigano in acque più tranquille dopo aver battuto la Lazio sabato scorso.

Nelle ultime due gare alla Sardegna Arena il Cagliari ha raccolto zero punti, non segnando nemmeno una rete tra Atalanta e Torino, con la società che ha deciso di sostituire Di Francesco con Semplici, che ha esordito con 3 punti nel precedente turno di campionato. La squadra di Mihajlovic, invece, ha infilato 4 risultati utili consecutivi (due pareggi e due vittorie), battendo per la prima volta anche una big in stagione. Mese d’oro quello di febbraio per i rossoblù, che non hanno mai perso. L’ultima sconfitta risale infatti alla gara casalinga contro il Milan, risalente al 30 gennaio.