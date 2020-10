3 ottobre, tanti auguri Bologna

Il 3 ottobre 1909 nasce a Bologna, presso la birreria Ronzani di via delle Spaderie, il Bologna Football Club. Il fondatore della società è Emilio Arnstein, che tre anni prima aveva fondato a Trieste il Black Star Football Club. Il club nasce inizialmente come “sezione per le esercitazioni di sport in campo aperto” del Circolo Turistico Bolognesem. Il primo presidente della storia è lo svizzero Louis Rauch, mentre il primo capitano è Arrigo Gradi, che introdurrà la maglia rossa e blu a quarti, prendendo spunto dalla divisa del collegio svizzero dove era stato studente. Nel 1925 la vittoria del primo scudetto e bis concesso nel 1929. Le altre vittorie del campionato arrivano nel 1936, 1937, 1941, 1944 e l’ultimo nel 1964. Nel mezzo tanti successi europei. Dopo il 1964, da registrare la vittoria di 2 Coppa Italia e poco altro. Nel 1982 la prima retrocessione, ma anche l’anno in cui viene scoperto il talento di Roberto Mancini.

Tra gioie e dolori, promozioni, scudetti e retrocessioni, il club rossoblù fa 111 anni di storia. Sotto le Due Torri sono passati tanti campioni e la speranza di vederne altri in futuro. Oggi il Bologna può contare su una società solida che mira a guardare avanti e tornare ad essere “Lo squadrone che tremare il mondo fa”.